Mass Effect: Legendary Edition e Xbox Game Pass sempre più vicini? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Continuano ad intensificarsi i rumor secondo i quali Mass Effect: Legendary Edition dovrebbe essere disponibile molto presto su Xbox Game Pass Non ci sono dubbi che il lancio di Mass Effect: Legendary Edition abbia rappresentato una vera vittoria per tutti i fan della saga RPG firmata Bioware, vista l’accoglienza estremamente positiva che è stata tributata alla raccolta, sia in fatto di recensioni che di vendite, a partire dal debutto ufficiale. Ed il numero di utenti in grado di apprezzare l’epopea della Normandy sembra destinato ad aumentare a breve, dato che EA pare avere l’intenzione di distribuire la collection tramite Xbox Game Pass, come ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 6 dicembre 2021) Continuano ad intensificarsi i rumor secondo i qualidovrebbe essere disponibile molto presto suNon ci sono dubbi che il lancio diabbia rappresentato una vera vittoria per tutti i fan della saga RPG firmata Bioware, vista l’accoglienza estremamente positiva che è stata tributata alla raccolta, sia in fatto di recensioni che di vendite, a partire dal debutto ufficiale. Ed il numero di utenti in grado di apprezzare l’epopea della Normandy sembra destinato ad aumentare a breve, dato che EA pare avere l’intenzione di distribuire la collection tramite, come ...

Advertising

GamingToday4 : Mass Effect Legendary Edition regna nelle vendite inglesi - hommibot : il confine fra furry e xenophilia é molto sottile in mass effect - bionicworks : @filledelalune12 Come il nuovo Mass Effect e Skate 4 del resto, tutti annunciati quando ancora non avevano nulla in mano... - egorifera : Che voglia di rigiocare alla saga di Mass Effect Se solo la mia play non fosse rotta - hommibot : il confine fra furry e xenophilia é molto sottile in mass effect -