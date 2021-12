Manovra | Cgil e Uil proclamano 8 ore di sciopero generale per giovedì 16 dicembre

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Laè stata considerata insoddisfacente da entrambe le Organizzazioni sindacali, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza

Advertising

ERCGIL : RT @cgilnazionale: #16dicembre #sciopero generale #Cgil e @UILofficial contro una #manovra insoddisfacente. Manifestazione nazionale a Roma… - neifatti : Manovra, Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale - RosaG730 : RT @cgilnazionale: #16dicembre #sciopero generale #Cgil e @UILofficial contro una #manovra insoddisfacente. Manifestazione nazionale a Roma… - davidegrandi63 : RT @cgilnazionale: #16dicembre #sciopero generale #Cgil e @UILofficial contro una #manovra insoddisfacente. Manifestazione nazionale a Roma… - Agenzia_Ansa : Cgil-Uil, sciopero di 8 ore il 16 dicembre contro la Manovra. Annunciata una manifestazione a Roma #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Cgil

Venerdì scorso, la, e questa sera, la Uil, hanno riunito i propri singoli organismi statutari per una valutazione sullaeconomica varata dal Governo. 'Pur apprezzando lo sforzo e l'...e Uil considerano 'insoddisfacente' lae proclamano per giovedì 16 dicembre uno sciopero generale di 8 ore con manifestazione nazionale a Roma. 'Pur apprezzando lo sforzo e l'impegno del ...Cgil e Uil considerano "insoddisfacente" la Manovra e proclamano per giovedì 16 dicembre uno sciopero generale di 8 ore con manifestazione nazionale a Roma. "Pur apprezzando lo sforzo e l'impegno del ...Cgil e Uil contro la manovra, sciopero generale. Proclamato per otto ore il 16 dicembre, si sfila la Cisl che rompe unità sindacale ...