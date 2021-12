Mancini: “Nessun accordo con un club di Premier, il mio obiettivo è questo!” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Un accordo verbale con un club di Premier League? Non è vero. Il mio obiettivo è quello di arrivare al Mondiale e riuscire a vincerlo”. Queste le dichiarazioni del CT della nazionale italiana Roberto Mancini, intervenuto oggi in conferenza stampa alla presentazione del libro Photoansa 2021 in corso al MAXXI a Roma. L’attuale commissario tecnico ha prontamente smentito le indiscrezioni emerse nell’ultimo periodo su un suo possibile approdo a Manchester, sponda United, confermando invece la sua volontà di continuare l’avventura alla guida della nazionale e conquistare il pass qualificazione per i Mondiali che si svolgeranno in Qatar nel 2022. Mancini Mondiale PremierIl CT si è soffermato successivamente sulla mancata qualificazione degli azzurri alla competizione ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Unverbale con undiLeague? Non è vero. Il mioè quello di arrivare al Mondiale e riuscire a vincerlo”. Queste le dichiarazioni del CT della nazionale italiana Roberto, intervenuto oggi in conferenza stampa alla presentazione del libro Photoansa 2021 in corso al MAXXI a Roma. L’attuale commissario tecnico ha prontamente smentito le indiscrezioni emerse nell’ultimo periodo su un suo possibile approdo a Manchester, sponda United, confermando invece la sua volontà di continuare l’avventura alla guida della nazionale e conquistare il pass qualificazione per i Mondiali che si svolgeranno in Qatar nel 2022.MondialeIl CT si è soffermato successivamente sulla mancata qualificazione degli azzurri alla competizione ...

