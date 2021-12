Lo scenario da incubo nel caso i partiti decidessero di rimuovere Draghi dal governo (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’operetta Quirinale ruota intorno all’audace e mai smentita ipotesi di Mario Draghi quale successore di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica. Mario Draghi sarebbe un ottimo Capo dello Stato, ovviamente, ma se dovesse traslocare da Palazzo Chigi al Quirinale, come vorrebbero le forze politiche anti italiane e anti europee, ma anche i minimizzatori della pandemia, i mitomani che si divertono a intestarsi manovre politiche e, purtroppo, anche qualcuno del giro Draghiano, sarebbe fortemente a rischio la speranza che l’Italia possa uscire definitivamente dalla crisi e riesca a rilanciare il sistema produttivo ed economico. I finanziamenti del Pnrr, quantificati dalle istituzioni europee in oltre 200 miliardi di euro, non per merito ma a causa del governo Conte due, non sono ancora arrivati nelle casse dello ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’operetta Quirinale ruota intorno all’audace e mai smentita ipotesi di Marioquale successore di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica. Mariosarebbe un ottimo Capo dello Stato, ovviamente, ma se dovesse traslocare da Palazzo Chigi al Quirinale, come vorrebbero le forze politiche anti italiane e anti europee, ma anche i minimizzatori della pandemia, i mitomani che si divertono a intestarsi manovre politiche e, purtroppo, anche qualcuno del giroano, sarebbe fortemente a rischio la speranza che l’Italia possa uscire definitivamente dalla crisi e riesca a rilanciare il sistema produttivo ed economico. I finanziamenti del Pnrr, quantificati dalle istituzioni europee in oltre 200 miliardi di euro, non per merito ma a causa delConte due, non sono ancora arrivati nelle casse dello ...

