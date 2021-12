Le regioni che potrebbero passare in zona gialla a Natale: le ultime notizie (Di lunedì 6 dicembre 2021) Saranno le prossime ore, quelle decisive per capire quali regioni di Italia resteranno ancora in zona bianca anche a Natale e quali regioni invece passeranno in zona gialla. Venerdì come sempre arriverà l’ordinanza relativa a quello che accadrà a partire dal 13 dicembre e poi ci sarà la prossima settimana l’ordinanza relativa al 20 dicembre. Ancora un’altra settimana di raccolta dei dati ma per chi sta analizzando l’andamento dell’epidemia sembrano esserci pochi dubbi. E’ il Messaggero oggi a pubblicare uno studio dei dati secondo il quale ci sarebbero almeno tre regioni che dovrebbero passare in zona gialla a Natale. Le regioni in questione sarebbero Calabria, Lombardia e Veneto. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 dicembre 2021) Saranno le prossime ore, quelle decisive per capire qualidi Italia resteranno ancora inbianca anche ae qualiinvece passeranno in. Venerdì come sempre arriverà l’ordinanza relativa a quello che accadrà a partire dal 13 dicembre e poi ci sarà la prossima settimana l’ordinanza relativa al 20 dicembre. Ancora un’altra settimana di raccolta dei dati ma per chi sta analizzando l’andamento dell’epidemia sembrano esserci pochi dubbi. E’ il Messaggero oggi a pubblicare uno studio dei dati secondo il quale ci sarebbero almeno treche dovrebberoin. Lein questione sarebbero Calabria, Lombardia e Veneto. ...

