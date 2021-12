Lady Onorato e le notizie che filtrano…

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Francesca Donato è instancabile, da europarlamentare passa ore sulla rete alla ricerca dellepiù succulente per i suoi follower,che, per come le condivide, dovrebbero essere affidabili e verificate, visto l’importante ruolo da lei ricoperto di rappresentante dei propri elettori in Europa. Ruolo per cui è lautamente pagata con soldi che arrivano dalle tasse di tutti i cittadini europei. Il 4 dicembreriporta su Twitter: Qualche notizia filtra ormai anche dagli hub vaccinali e dagli ospedali. La terza dose sarà devastante per molte persone. Chi ha dubbi, perlomeno prenda tempo… A queste parole allega un post dalla bacheca di tal Barbara Raval, che ha bloccato BUTAC dal seguirla sulla sua bacheca; ma grazie ai nostri potenti mezzi potete comunque vedere il suo tweet qui di seguito: ‘Se vuoi ...

