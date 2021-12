Inzaghi: “Nessun problema per Lautaro. In dubbio de Vrij” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Real Madrid. Ecco le sue parole sulle assenze: “Non ci saranno Ranocchia, Darmian, Satriano e Correa, che purtroppo ha avuto quel problema domenica all’Olimpico. Mi dispiace molto perché secondo me stava crescendo. Lo conosco bene e secondo me era proprio nel momento in cui stava meglio, dopo aver assorbito lavori e fusi orari. Lautaro sta bene, non ha avuto problemi. Per De Vrij e Kolarov vi dirò dopo l’allenamento post-conferenza”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Simone, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Real Madrid. Ecco le sue parole sulle assenze: “Non ci saranno Ranocchia, Darmian, Satriano e Correa, che purtroppo ha avuto queldomenica all’Olimpico. Mi dispiace molto perché secondo me stava crescendo. Lo conosco bene e secondo me era proprio nel momento in cui stava meglio, dopo aver assorbito lavori e fusi orari.sta bene, non ha avuto problemi. Per Dee Kolarov vi dirò dopo l’allenamento post-conferenza”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

