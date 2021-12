Il rapporto Censis e il problem solving della fattucchiera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un’Italia irrazionale, credulona, paranoica, complottista, tecno-fobica... gli aggettivi scelti dal Censis nell’ultimo rapporto sono forti, efficaci, anche troppo facili da riprendere nei titoli dei giornali. Ma il messaggio che si trasmette rischia di essere riduttivo. Passata la pandemia non torneremo a essere razionali, perché in realtà non lo siamo mai stati. La “società irrazionale” non è frutto dell’emergenza sanitaria. “L’irrazionalità non è semplicemente una distorsione psichica legata alla pandemia, bensì l’erosione del lungo ciclo storico-sociale in cui la ragione costituiva lo strumento per proteggersi dall’incertezza dell’ignoto e dai rischi esistenziali”, spiegano i ricercatori del Censis. Una motivazione che però convince solo in parte. Credo che dietro la diffusa infiltrazione di irrazionalità ci sia piuttosto il basso ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un’Italia irrazionale, credulona, paranoica, complottista, tecno-fobica... gli aggettivi scelti dalnell’ultimosono forti, efficaci, anche troppo facili da riprendere nei titoli dei giornali. Ma il messaggio che si trasmette rischia di essere riduttivo. Passata la pandemia non torneremo a essere razionali, perché in realtà non lo siamo mai stati. La “società irrazionale” non è frutto dell’emergenza sanitaria. “L’irrazionalità non è semplicemente una distorsione psichica legata alla pandemia, bensì l’erosione del lungo ciclo storico-sociale in cui la ragione costituiva lo strumento per proteggersi dall’incertezza dell’ignoto e dai rischi esistenziali”, spiegano i ricercatori del. Una motivazione che però convince solo in parte. Credo che dietro la diffusa infiltrazione di irrazionalità ci sia piuttosto il basso ...

Advertising

La7tv : #atlantide Le parole del direttore del TGLA7 Enrico Mentana sul perché non invita i #novax ed i negazionisti #Covid… - FBiasin : Rapporto Censis. Per il 5,9% degli italiani il #covid non esiste. Per il 10,9% il #Vaccino è inutile. Per il 12,… - CottarelliCPI : Leggo che, secondo il rapporto del Censis, il 12,7% degli italiani pensa che la scienza provochi più danni che bene… - rimbambuu_ : RT @HuffPostItalia: Il rapporto Censis e il problem solving della fattucchiera - sissiisissi2 : RT @Agenzia_Ansa: E' boom della povertà: nel 2020 due milioni di famiglie italiane vivono in povertà assoluta, con un aumento rilevante (+1… -