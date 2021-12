Il Papa del pathos nella terra del logos

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Venuto a incontrare i migranti, protagonisti e vittime di un’Odissea contemporanea, Bergoglio ha teso l’arco nei mille chilometri, quasi, che separano il marmo “ispirato” di Atene dal muro spinato di Nicosia. Culla di un continente, ancorata ontologicamente all’Occidente l’una, piattaforma offshore l’altra, divaricata e fluttuante tra Est e Ovest. Scagliando alla stregua di Ulisse una serie di frecce ad alzo zero, verso coloro che insidiano volitivi l’eredità e s’insediano, abusivi, sul trono della civitas cristiana. In tale scenario il primo strale (“Niente muriChiesa e in Europa”) lo ha subito indirizzato ai populisti di Budapest e Varsavia. Moderni Antinoo e Urimaco carpatico–danubiani, per rimanere all’analogia omerica, che usurpano e deturpano, anziché preservarlo, il lascito territoriale di Wojtyla: “Non serve essere impulsivi, aggressivi o nostalgici”, ...

O in un'applicazione geopoliticatango, che non ammette notoriamente, al contrariovalzer, passo indietro. Sensazione che ildeve avere provato in nunziatura, nelle due notti trascorse a ..."Sognate la fraternità!" è stata la consegna esistenzialeai giovani . "La salvezza sta in mare aperto, - ha precisato Francesco - sta nello slancio, nella ricerca, nell'inseguire i sogni, ...In un messaggio indirizzato a Papa Francesco, tornato da Atene, il Capo dello Stato Sergio Mattarella rivolge il suo saluto al Pontefice, "in attesa di avere il piacere di incontr ...“Io oggi forse vedo due pericoli contro la democrazia: uno è quello dei populismi, che sono un po’ qua, un po’ là, cominciano a far vedere le unghie”. Lo ha detto il Papa, rispondendo alle domande dei ...