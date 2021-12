GF Vip 6, Alex Belli prende ancora una volta le distanze da Soleil Sorge? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella Casa del GF Vip il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli continua con gli alti e bassi di sempre, non sembrerebbe essere cambiato nulla. Ormai i telespettatori fanno fatica a stare dietro a questa storia ambigua a causa delle continue contraddittorietà dei loro comportamenti. Ieri, i due hanno trascorso la domenica a letto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella Casa del GF Vip il rapporto tracontinua con gli alti e bassi di sempre, non sembrerebbe essere cambiato nulla. Ormai i telespettatori fanno fatica a stare dietro a questa storia ambigua a causa delle continue contraddittorietà dei loro comportamenti. Ieri, i due hanno trascorso la domenica a letto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

