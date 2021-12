Fine del mito «contagio zero» e crisi inflattiva: il brusco risveglio del 2022 (Di lunedì 6 dicembre 2021) In molti, spinti dalla politica, si sono convinti che con l'iniezione si sarebbe risolto il Covid. Non è così. Se, in aggiunta, si prendono in considerazione anche tutti i freni alla ripresa, c'è da attendersi un inverno che metterà alla prova molti italiani. Per questo motivo si deve «normalizzare» la pandemia il prima possibile, cercare di uscire dallo stato di emergenza sul piano psicologico ancor prima che giuridico, convivere con qualche spiraglio di incertezza senza sacrificare l’economia. I vaccini diminuiscono la possibilità di contagiarsi, riducono drasticamente i ricoveri ospedalieri e soprattutto la possibilità di finire in terapia intensiva e morire. Tuttavia, non eliminano i contagi e non faranno sparire a breve il virus. L’immunità di gregge è lontana. Con il Covid-19 bisognerà imparare a convivere. E questo dovrà presto spiegarlo la politica, sia italiana che ... Leggi su panorama (Di lunedì 6 dicembre 2021) In molti, spinti dalla politica, si sono convinti che con l'iniezione si sarebbe risolto il Covid. Non è così. Se, in aggiunta, si prendono in considerazione anche tutti i freni alla ripresa, c'è da attendersi un inverno che metterà alla prova molti italiani. Per questo motivo si deve «normalizzare» la pandemia il prima possibile, cercare di uscire dallo stato di emergenza sul piano psicologico ancor prima che giuridico, convivere con qualche spiraglio di incertezza senza sacrificare l’economia. I vaccini diminuiscono la possibilità di contagiarsi, riducono drasticamente i ricoveri ospedalieri e soprattutto la possibilità di finire in terapia intensiva e morire. Tuttavia, non eliminano i contagi e non faranno sparire a breve il virus. L’immunità di gregge è lontana. Con il Covid-19 bisognerà imparare a convivere. E questo dovrà presto spiegarlo la politica, sia italiana che ...

