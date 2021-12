Domenica In, Lino Banfi e la malattia della moglie Lucia: “Non ci stiamo godendo questi ultimi anni”. Poi l’incontro con Papa Francesco (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lino Banfi, accompagnato dalla figlia Rosanna, ha parlato a Mara Venier della moglie Lucia Zagaria, malata di Alzheimer. Lo aveva già fatto a Ballando con le Stelle una settimana fa, facendo commuovere il grande pubblico di Rai 1. Ieri 5 dicembre si è ripetuto nello studio di Domenica In: “Non ci stiamo affatto godendo questi ultimi anni“, ha esordito. Poi, come riportato dal Mattino, ha spiegato: “Avremmo voluto viaggiare di più all’estero e non l’abbiamo fatto, anche perché io lavoravo tanto. In questi giorni lei mi chiede spesso: ‘Perché non troviamo un sistema per morire insieme? Se muori prima tu, io non ce la faccio’. In fondo abbiamo avuto l’esempio di molte coppie, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021), accompagnato dalla figlia Rosanna, ha parlato a Mara VenierZagaria, malata di Alzheimer. Lo aveva già fatto a Ballando con le Stelle una settimana fa, facendo commuovere il grande pubblico di Rai 1. Ieri 5 dicembre si è ripetuto nello studio diIn: “Non ciaffatto“, ha esordito. Poi, come riportato dal Mattino, ha spiegato: “Avremmo voluto viaggiare di più all’estero e non l’abbiamo fatto, anche perché io lavoravo tanto. Ingiorni lei mi chiede spesso: ‘Perché non troviamo un sistema per morire insieme? Se muori prima tu, io non ce la faccio’. In fondo abbiamo avuto l’esempio di molte coppie, come ...

