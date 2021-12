Covid, il bollettino di oggi del Lazio: aumentano i decessi, il 70% non erano vaccinati (Di lunedì 6 dicembre 2021) oggi nel Lazio su un totale di 28.402 tamponi, si registrano 1.006 nuovi casi positivi (-543), sono 10 i decessi (+8), 765 i ricoverati (+49), 99 le terapie intensive (+4) e +713 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,5%. I casi a Roma città sono a quota 543. Dei dieci decessi odierni sette non erano vaccinati. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa abbiamo 115 casi in meno. Ieri effettuate oltre 35 mila somministrazioni. Nei primi cinque giorni di dicembre sono state effettuate 237.787 somministrazioni con un +35% rispetto al target assegnato dalla struttura commissariale. Leggi anche: Scatta il Super Greenpass: ecco i punti di controllo a Roma per i mezzi pubblici La situazione nelle ASL ASL Roma 1: sono 191 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021)nelsu un totale di 28.402 tamponi, si registrano 1.006 nuovi casi positivi (-543), sono 10 i(+8), 765 i ricoverati (+49), 99 le terapie intensive (+4) e +713 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,5%. I casi a Roma città sono a quota 543. Dei dieciodierni sette non. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa abbiamo 115 casi in meno. Ieri effettuate oltre 35 mila somministrazioni. Nei primi cinque giorni di dicembre sono state effettuate 237.787 somministrazioni con un +35% rispetto al target assegnato dalla struttura commissariale. Leggi anche: Scatta il Super Greenpass: ecco i punti di controllo a Roma per i mezzi pubblici La situazione nelle ASL ASL Roma 1: sono 191 i nuovi casi e 4 inelle ...

Advertising

RobertoBurioni : Per chi l'ha perso, ecco la mia lezione a @chetempochefa #CTCF con la bibliografia relativa.… - GuidoDeMartini : ? La maggioranza dei contagi è tra supervaccinati ? Per la prima volta superano i non vaccinati. Anche in questa tr… - SkyTG24 : L'amministratore delegato di #Pfizer ha sottolineato che i vaccini hanno contribuito a salvare milioni di vite dura… - GioRomanoPress : RT @TgrRaiMolise: #pandemia c'è un nuovo decesso, gli attualmente positivi #Covid in #Molise scendono a 314 per effetto di 26 guariti e di… - TgrRaiMolise : #pandemia c'è un nuovo decesso, gli attualmente positivi #Covid in #Molise scendono a 314 per effetto di 26 guariti… -