Covid-19 e non solo, perché servono i vaccini in caso di diabete (Di lunedì 6 dicembre 2021) In tempo di Covid-19 è apparso chiaro come per le persone con diabete i rischi legati all’infezione da Sars-CoV-2 sono apparsi mediamente maggiori rispetto alla popolazione che non soffre della patologia metabolica. Ma lo stesso accade anche per altre infezioni, come l’influenza. Infatti le malattie infettive sono un importante tallone d’Achille per le persone con diabete; non solo sono più suscettibili, ma sviluppano spesso forme di infezione più gravi e, nel caso di quelle batteriche (polmoniti, infezioni delle vie urinarie e altro), spesso sono gravate anche da resistenza alla terapia antibiotica. Per questo i vaccini, che siano anti-Covid-19 o anti-influenzali, rappresentano per i diabetici una strategia di prevenzione particolarmente raccomandata. Lo ricordano gli ... Leggi su dilei (Di lunedì 6 dicembre 2021) In tempo di-19 è apparso chiaro come per le persone coni rischi legati all’infezione da Sars-CoV-2 sono apparsi mediamente maggiori rispetto alla popolazione che non soffre della patologia metabolica. Ma lo stesso accade anche per altre infezioni, come l’influenza. Infatti le malattie infettive sono un importante tallone d’Achille per le persone con; nonsono più suscettibili, ma sviluppano spesso forme di infezione più gravi e, neldi quelle batteriche (polmoniti, infezioni delle vie urinarie e altro), spesso sono gravate anche da resistenza alla terapia antibiotica. Per questo i, che siano anti--19 o anti-influenzali, rappresentano per i diabetici una strategia di prevenzione particolarmente raccomandata. Lo ricordano gli ...

