Ciclismo | Maurits Lammertink dopo il terribile incidente | “Voglio tornare ad essere un professionista”

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Lo scorso 22 giugno la vita professionale del ciclistaè stata sconvolta da un, venendo investito da uno scooter mentre si trovava a mangiare il gelato con la propria famiglia, riportando danni molto gravi, tra cui una frattura della base cranica, tre emorragie cerebrali e il coma. Da allora un intervento chirurgico e un lungo processo riabilitativo, tra terapia del movimento, psicoterapia, fisioterapia e logopedia, cercando diin sella. “adun– sottolinea, nelle parole riportate dal sito spazio– Non posso accettare di non riuscirci finché non saprò dov’è il mio limite. Ecco perché sono qui adesso, ...