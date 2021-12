"Una "C" aggrovigliata". Cosa c'è dietro al mistero di Alberto e Charlene (Di domenica 5 dicembre 2021) Cosa c'è davvero dietro al mistero che avvolge la coppia reale. Cosa rivelano le grafie dei due coniugi Leggi su ilgiornale (Di domenica 5 dicembre 2021)c'è davveroalche avvolge la coppia reale.rivelano le grafie dei due coniugi

Advertising

Spettrocoli : RT @_CarlaQ_: Ho una malinconia senza nome e senza parole. Se ne sta aggrovigliata come una matassa di fili di cui non trovo il capo. Un po… - cvrnivore : @astronessuno O tipo una lunga benda aggrovigliata (?) - crisalidemalva : RT @_CarlaQ_: Ho una malinconia senza nome e senza parole. Se ne sta aggrovigliata come una matassa di fili di cui non trovo il capo. Un po… -