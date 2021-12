Torino, per i no green pass senza mascherina in corteo in arrivo sanzioni e multe grazie alla “prova tv” (Di domenica 5 dicembre 2021) Sanzionati grazie alla “moviola”: sembra questo il destino di alcuni manifestanti che ieri hanno partecipato a un corteo no green pass a Torino privi di mascherina. Dal 2 dicembre scorso anche nella città di Torino è entrato in vigore l’obbligo di mascherina all’aperto nell’area della Ztl. E ora gli operatori della questura stanno identificando le persone grazie alle immagini della polizia scientifica, dopo aver proceduto ad alcune identificazioni sul posto. Ieri erano circa 3mila le persone che si sono date appuntamento – come accade ogni sabato non solo a Torino, ma anche a Roma e Milano – al grido di No green pass in piazza Castello. Per poi percorrere le vie della ... Leggi su open.online (Di domenica 5 dicembre 2021) Sanzionati“moviola”: sembra questo il destino di alcuni manifestanti che ieri hanno partecipato a unnoprivi di. Dal 2 dicembre scorso anche nella città diè entrato in vigore l’obbligo diall’aperto nell’area della Ztl. E ora gli operatori della questura stanno identificando le personealle immagini della polizia scientifica, dopo aver proceduto ad alcune identificazioni sul posto. Ieri erano circa 3mila le persone che si sono date appuntamento – come accade ogni sabato non solo a, ma anche a Roma e Milano – al grido di Noin piazza Castello. Per poi percorrere le vie della ...

Advertising

enpaonlus : Cuneo, uccise un lupo: bracconiere a processo. Rischia fino a 2 anni - Corriere : Il dentista no vax con il braccio di silicone denunciato per truffa - FBiasin : “Guardia di Finanza alla Continassa, sotto indagine le stagioni dal 2018 al 2021 della #Juventus per movimenti da 5… - Luxgraph : Toro, Sanabria ora fuori i gol per svoltare - alegarigoo : RT @reteanimalista: Quando sei una carogna. La storia di Cluster, gatto di Torino la cui vita vale meno di un cestino elettrico per l’umido… -