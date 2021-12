(Di domenica 5 dicembre 2021) E’improvvisamente, cantante,, compositore, conduttore in radio e tv, popolarissimo negli’70 e ’80, cabarettista famoso a Roma, protagonista di tante trasmissioni dell’epoca da A come agricoltura a Canzonissima. Tante le tourneè anche all’estero.85, si chiamava Ano Morese ed era nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre 1935). La moglie Giovanna con cuifesteggiato 50di matrimonio, lo ha reso noto all’ANSA. Portò il folclore pugliese ai livelli di hit, con canzoni come Quant’è bello lu primm’ammore, Lu maritiello.

Advertising

TgLa7 : E' morto il cantautore pugliese Toni Santagata. Aveva 85 anni - larampait : È morto #ToniSantagata - alinatede : RT @TgLa7: E' morto il cantautore pugliese Toni Santagata. Aveva 85 anni - pbrex668 : RT @HuffPostItalia: Toni Santagata è morto. Il cantautore aveva 85 anni - Open_gol : Cantante, cantautore e compositore, si chiamava Antonio Morese ed era nato a Sant’Agata di Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Toni Santagata

Questa mattina è venuto improvvisamente a mancare, mentre si trovava in ospedale a Roma. Antonio Morese , questo il vero nome, originario di Sant'Agata di Puglia , aveva 85 anni ed è stato cantautore e cabarettista di successo. Nel ...Dopo soli dieci giorni, è tornato ospite nel salotto di "Oggi è un altro giorno" insieme alla moglie Giovanna Isola , il cantante, pseudonimo di Antonio Morese , amatissimo interprete della canzone popolare italiana. Il cantante 86enne, originario di Sant'Agata di Puglia, in provincia di Foggia , ha rivoluzionato ...È morto improvvisamente Toni Santagata, cantante, cantautore, compositore, conduttore in radio e tv, popolarissimo negli anni ’70 e ’80, cabarettista famoso a Roma, protagonista di tante trasmissioni ...Toni Santagata è morto. Il cantante, cantautore, compositore, conduttore in radio e tv, popolarissimo negli anni '70 e '80, cabarettista famoso a Roma, protagonista ...