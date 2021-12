Tamponi gratis per gli studenti. Ma solo quelli con la prima dose fatta (Di domenica 5 dicembre 2021) Tamponi gratis per gli studenti tra i 12 e 18 anni. Ma solo per coloro che riceveranno la prima dose di vaccino contro il Covid in attesa dell’attivazione del Super Green Pass. E’ questa la proposta sulla quale il Governo sta lavorando in queste ore per risolvere il tema dei trasporti pubblici. La grana, già sollevata negli ultimi giorni dalle Regioni, riguarderebbe infatti tutti quegli studenti che possono accedere senza certificazione verde a scuola ma che si vedrebbero costretti ad esibirla su quei mezzi pubblici utilizzati per arrivarci. La richiesta di Tamponi gratis per loro verrà quindi accolta solo in parte. Ossia per coloro che, seppur vaccinati, si troverebbero per due settimane sprovvisti di un Green Pass ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 dicembre 2021)per glitra i 12 e 18 anni. Maper coloro che riceveranno ladi vaccino contro il Covid in attesa dell’attivazione del Super Green Pass. E’ questa la proposta sulla quale il Governo sta lavorando in queste ore per risolvere il tema dei trasporti pubblici. La grana, già sollevata negli ultimi giorni dalle Regioni, riguarderebbe infatti tutti quegliche possono accedere senza certificazione verde a scuola ma che si vedrebbero costretti ad esibirla su quei mezzi pubblici utilizzati per arrivarci. La richiesta diper loro verrà quindi accoltain parte. Ossia per coloro che, seppur vaccinati, si troverebbero per due settimane sprovvisti di un Green Pass ...

