Super Verona nel derby con il Venezia | sotto 0-3 vince 4-3

(Di domenica 5 dicembre 2021)neveneto contro il. Al Penzo scaligeri3-0 e alla fine vittoriosi 4-3. A La Spezia, il Sassuolo pareggia 2-2 e si salva grazie a Raspadori. Ilsblocca al 12' grazie al toccomisura di Ceccaroni. Poco dopo Crnigoj firma il raddoppio, prima della mezz'ora Henry cala il tris. Lo stesso attaccante fa autogol a inizio secondo tempo, poi un tocco di mano di Ceccaroni in area provoca rosso e rigore: dal dischetto Caprari riapre la partita, al 67' Simeone pareggia e poi completa la rimonta nel finaleAl Picco il Sassuolo rimonta nel secondo tempo e torna a casa con un buon 2-2. Berardi si rende subito pericoloso in avvio: il suo mancino è deviato sulla traversa da Provedel, poi poco dopo calcia alto da ottima posizione. Alla ...

Alle corde, ildi Tudor prova a scuotersi e organizzare una controffensiva. Al 39, direttamente da calcio di punizione dal limite dell'area, Veloso prova ad accorciare le distanze con una ...Spezia, Sassuolo,e Venezia danno vita a un pomeriggio di livello alto e dall'intensità di ... Non basta, perché poi si scatenaRaspadori. L'attaccante della Nazionale, non solo si sblocca, ...