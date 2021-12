Super Green pass, stop caffè al bar senza certificato in zona arancione: niente pranzo all'aperto solo con tampone (Di domenica 5 dicembre 2021) Super Green pass . senza il certificato verde rafforzato , in zona arancione , non sarà possibile neanche prendere il caffè al bancone . Lo precisano le Faq del governo nel capitolo dedicato a bar e ... Leggi su leggo (Di domenica 5 dicembre 2021)ilverde rafforzato , in, non sarà possibile neanche prendere ilal bancone . Lo precisano le Faq del governo nel capitolo dedicato a bar e ...

Advertising

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - Adnkronos : Super green pass, #Gelmini: 'E’ stata una scelta necessaria e importante'. #covid - kalabalik2912 : @lavende29154593 Ho trovato questo - rosaroccaforte : RT @dessere88: Il grande reset Super Green pass: nella ristorazione perdite per 30 milioni a Natale -