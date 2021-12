Super green pass: il problema dei controlli con la verifica base o rafforzata (Di domenica 5 dicembre 2021) Il green pass si sdoppia da lunedì 6 dicembre. Accanto al green pass "base" - che si ottiene con la vaccinazione, con un certificato di guarigione dal Covid o con un tampone molecolare valido per 72 ore o antigenico valido per 48... Leggi su today (Di domenica 5 dicembre 2021) Ilsi sdoppia da lunedì 6 dicembre. Accanto al" - che si ottiene con la vaccinazione, con un certificato di guarigione dal Covid o con un tampone molecolare valido per 72 ore o antigenico valido per 48...

Advertising

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - MiC_Italia : #COVID19, MiC: per musei, archivi e biblioteche Green pass in zona bianca e gialla, Super green pass per cinema e t… - barinewstv : Super green pass, ecco le nuove regole dal 6 dicembre - ValentinaFascia : RT @ilpost: Da mezzanotte entrano in vigore il Green Pass 'base' e quello 'rafforzato': qui abbiamo spiegato le differenze -