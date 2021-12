Pallamano | Serie A maschile 2021 | Fasano non si ferma | Brixen fermato da Merano

(Di domenica 5 dicembre 2021) Giornata numero 11 nellaA di, che ha lasciato in testa alla classifica l’ancor imbattuta Junior, capace di sconfiggere anche Cassano Magnago per 28-21 alla Palestra Zizzi, grazie alle prestazioni di Albin Jarlstam e Davide Pugliese, autori di sei reti a testa. Dietro ilto sul 29-29 dall’Alperiae raggiunto a quota 15 dalla Raimond Sassari, vittoriosa a fatica al Pala Gesteiner contro Bolzano per 27-26, a seguito del gol nel finale di Allan Pereira. Due punti fondamentali anche per Trieste, capace di sconfiggere 22-21 Carpi. Largo successo per Pressano, che contro il fanalino di cosa Secchia Rubiera ha chiuso sul 31-21, mentre Sparer Eppan-Conversano sarà recuperata mercoledì 15 dicembre a causa ...

Advertising

Capuaonline : Capua. Pallamano: risultati terza giornata Serie B - CusPAOfficial : PALLAMANO SERIE A2: è un Super Cus Palermo, vince ancora, battuta Mascalucia - TfnWeb : Pallamano serie A2. Sabato al “Peppe Maira” di San Cataldo, ASD Girgenti Pallamano Agrigento – Key Jey Pallamano Ra… - PantheonVerona : Partita di cartello per questa giornata di Serie A2 femminile di pallamano: si sfidano Venplast Dossobuono e Leones… - News_24it : PONTINIA – L’HC Cassa Rurale Pontinia torna in campo dopo la lunghissima sosta dedicata agli impegni della Nazional… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Serie

Dopo il turno di riposo, l'Aretusa torna a scendere in campo per laB maschile. La squadra di Andrea Izzi lo farà a Petrosino contro Il Giovinetto, domenica alle 16,30 (gara che trasmetterà anche in streaming e in Tv l'emittente Tris), per una sfida interessante ......mette in cassaforte altri due punti preziosi superando il Cellini Padova tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo nel match valevole quale nona giornata d'andata dellaA ...Si ferma a 10 vittorie consecutive la striscia di vittorie dei ragazzi di Palazzi, privi degli infortunati Guerrero e D’Agostino CINGOLI, 5 dicembre 2021 – Il ciclo di vittorie della Santarelli Cingol ...Giornata numero 11 nella Serie A di pallamano maschile 2021, che ha lasciato in testa alla classifica l'ancor imbattuta Junior Fasano, capace di sconfiggere anche Cassano Magnago per 28-21 alla Palest ...