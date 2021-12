Napoli, battuto in casa dall’Atalanta (2-3), scende al terzo posto in classifica (Di domenica 5 dicembre 2021) L'Atalanta batte 3-2 il Napoli al Maradona nel big match della 16/a giornata di serie A, un risultato che lascia il Milan solo in vetta con una lunghezza sull'Inter, due sugli azzurri e quattro sugli stessi bergamaschi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 5 dicembre 2021) L'Atalanta batte 3-2 ilal Maradona nel big match della 16/a giornata di serie A, un risultato che lascia il Milan solo in vetta con una lunghezza sull'Inter, due sugli azzurri e quattro sugli stessi bergamaschi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Napoli, battuto in casa dall’Atalanta (2-3) scende al terzo posto in classifica - infoitsport : Serie A, l'Atalanta sogna in grande: Napoli battuto in casa (2-3) - Luckyluciano971 : RT @twilight_townn: Sono da scudetto perché hanno battuto con un gol di scarto un Napoli decimato da infortuni - gilnar76 : Serie A, l’Atalanta sogna in grande: Napoli battuto in casa (2-3) #Asroma #Forzaroma #Roma #Seriea - Filoribs : L’#Atalanta zitta zitta ha battuto #Napoli e #Juventus consecutivamente ed entrambe in trasferta. -