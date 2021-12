Le toccanti parole del figlio di Peppino di Capri: “Grazie di tutto papà” (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo avere ascoltato la lettera del figlio a Verissimo Peppino Di Capri non riesce a dire altro che Grazie, è forte la sua emozione, ripete che sono bellissime le parole del suo Dario. Dario scrive per la prima volta una lettera a suo padre, non nasconde l’emozione, lo ringrazia perché fin da piccolo molti dei suoi ricordi sono legati a lui. Confida che è stato difficile crescere con la sua figura così nota, sa che molti gli volevano bene perché era suo figlio. Gli chiede scusa se a volte negli anni gli ha risposto male ma ammette che la sua era semplice gelosia: “perché l’ammirazione che provavo per te era immensa, tu per me rimani sempre il numero uno”. Peppino Di Capri a Verissimo “Purtroppo, mamma da qualche anno non c’è più, lei per me era ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo avere ascoltato la lettera dela VerissimoDinon riesce a dire altro che, è forte la sua emozione, ripete che sono bellissime ledel suo Dario. Dario scrive per la prima volta una lettera a suo padre, non nasconde l’emozione, lo ringrazia perché fin da piccolo molti dei suoi ricordi sono legati a lui. Confida che è stato difficile crescere con la sua figura così nota, sa che molti gli volevano bene perché era suo. Gli chiede scusa se a volte negli anni gli ha risposto male ma ammette che la sua era semplice gelosia: “perché l’ammirazione che provavo per te era immensa, tu per me rimani sempre il numero uno”.Dia Verissimo “Purtroppo, mamma da qualche anno non c’è più, lei per me era ...

