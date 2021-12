"Io e te ci capiamo". Verissimo, Pier Silvio Berlusconi fa "irruzione" dalla Toffanin: messaggio spiazzante (Di domenica 5 dicembre 2021) "Volevo iniziare questa puntata domenicale con gli auguri di compleanno ad una persona che stimo tanto e a cui voglio tanto bene, Maria De Filippi": Silvia Toffanin ha aperto così la puntata di Verissimo su Canale 5. Un pensiero affettuoso per la conduttrice Mediaset che compie 60 anni. "Oggi è il suo compleanno e questo Maria è il nostro regalo per te”, ha detto la presentatrice, prima di mandare in onda un video che ripercorre tutta la carriera della De Filippi con i suoi principali programmi di successo. Dopo questo video così emozionante, la Toffanin ha detto: "Buon compleanno Maria. Ma le sorprese non sono finite. Perché ora ci sono gli auguri speciali di una persona che per ruolo rappresenta il cuore di Mediaset”. In quest'altro filmato mandato in onda a parlare è stato Pier Silvio ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) "Volevo iniziare questa puntata domenicale con gli auguri di compleanno ad una persona che stimo tanto e a cui voglio tanto bene, Maria De Filippi": Silviaha aperto così la puntata disu Canale 5. Un pensiero affettuoso per la conduttrice Mediaset che compie 60 anni. "Oggi è il suo compleanno e questo Maria è il nostro regalo per te”, ha detto la presentatrice, prima di mandare in onda un video che ripercorre tutta la carriera della De Filippi con i suoi principali programmi di successo. Dopo questo video così emozionante, laha detto: "Buon compleanno Maria. Ma le sorprese non sono finite. Perché ora ci sono gli auguri speciali di una persona che per ruolo rappresenta il cuore di Mediaset”. In quest'altro filmato mandato in onda a parlare è stato...

