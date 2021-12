Ibrahimovic: “Voglio rimanere tutta la vita al Milan” (Di domenica 5 dicembre 2021) “Voglio giocare il più possibile e spero di rimanere al Milan per tutta la vita. Voglio vincere ancora uno scudetto”. Così l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic a ‘Che Tempo che fa’, in merito al rinnovo del contratto con il club rossonero che scade al termine di questa stagione. “Non so cosa ci sarà dopo il calcio perciò ho un po’ paura di smettere. Vediamo, ma Voglio continuare a giocare”, aggiunge il quarantenne svedese. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 5 dicembre 2021) “giocare il più possibile e spero dialperlavincere ancora uno scudetto”. Così l’attaccante delZlatana ‘Che Tempo che fa’, in merito al rinnovo del contratto con il club rossonero che scade al termine di questa stagione. “Non so cosa ci sarà dopo il calcio perciò ho un po’ paura di smettere. Vediamo, macontinuare a giocare”, aggiunge il quarantenne svedese. Funweek.

