Giulia, il lockdown peggiora la sua malattia. Il fratello “Si vedeva perfetta a 26 kg” (Di domenica 5 dicembre 2021) Giulia Scaffidi avrebbe compiuto 18 anni e breve ma una tmenda malattia se l’è portata via prima. La patologia colpisce non solo le giovanissime. Giulia Scaffidi aveva 17 anni. Ne avrebbe compito18 a breve ma non ci è arrivata a festeggiare la maggiore età: l’anoressia se l’è portata via prima. La giovane pesava 26 L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 5 dicembre 2021)Scaffidi avrebbe compiuto 18 anni e breve ma una tmendase l’è portata via prima. La patologia colpisce non solo le giovanissime.Scaffidi aveva 17 anni. Ne avrebbe compito18 a breve ma non ci è arrivata a festeggiare la maggiore età: l’anoressia se l’è portata via prima. La giovane pesava 26 L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Paolo18030138 : RT @Terra_Pianeta: Wuaaa che bellooooo!!! Trovai il sasso decorato fuori casa nel periodo subito dopo il primo lockdown. Me lo lasciò Giul… - Carmela_oltre : RT @Terra_Pianeta: Wuaaa che bellooooo!!! Trovai il sasso decorato fuori casa nel periodo subito dopo il primo lockdown. Me lo lasciò Giul… - La_Giulia_87 : La Balivo è mamma solo lei, lavora solo lei, ha studiato solo lei, ha sofferto solo lei, ha fatto il lockdown solo lei… #verissimo - ZeniaConfusa : RT @Terra_Pianeta: Wuaaa che bellooooo!!! Trovai il sasso decorato fuori casa nel periodo subito dopo il primo lockdown. Me lo lasciò Giul… - Sangio_Giulia_ : RT @lukeskiva: Oggi dal parrucchiere - questa cosa che con il lockdown ve li siete tagliati da soli è un problema, guarda qui che casino -… -