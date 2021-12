Carlsen-Nepomniachtchi oggi | Mondiale scacchi 2021 | orario 5 novembre | tv | programma | streaming

(Di domenica 5 dicembre 2021) 4-3. Da questo punteggio Magnusriparte, da questa situazione Ianha bisogno di certezze nuove. Quelle che lo possono potare a una parità di cui ha bisogno per riaprire il match, nel quale è ancora tutta da vedere la sua condizione psicologica. Nella settima partita, infatti, s’è visto ben poco: a ragion veduta, si può facilmente dire che i due giocatori fossero abbastanza provati dalle quasi otto ore del giorno precedente, sfociato in quello nuovo in virtù del fatto che a Dubai si inizia alle 16:30 per favorire gli spettatori internazionali che seguono da tutto il globo. Potremmo assistere a una nuova partita ad alta tensione, soprattutto considerando un fattore: domani c’è il giorno di riposo. Ed entrambi hanno interesse ad arrivarci avendo vinto una partita, cosa che avrebbe esiti ben diversi su un fronte e sull’altro. Il ...

Si va dunque al giro di boa sul 4 - 3 per, che affronterà con il Bianco l'ottava partita. Limitandoci ai match dalla riunificazione (2006) in poi, chi era in vantaggio dopo la prima metà del ...Nella sostanza, si tratta dell'attimo in cui tutto cambia sulla scacchiera, conche offre ale due Torri per la Donna . Questo provoca nel Campione del Mondo un momento di ...