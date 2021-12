Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2021 ore 12:30 (Di sabato 4 dicembre 2021) Viabilità DEL 4 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO DA GIUSEPEP CUTRUPI E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASILINA E TUSOCLANA IN INTERNA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA APPIA E TUSCOLANA. SULLA PONTINA CODE TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA. CIRCOLazioNE INTENSA ANCHE SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO, E VELLETRI. SITUAZIONE ANALOGA SULLA NETTUNENSE, CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA IL TUTTO NEI DUE SENSI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLazioNE SOSPESA SULLA LINEA FL3 Roma-VITERBO PER L’INGOMBRO DI UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA BASSANO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 dicembre 2021)DEL 4 DICEMBREORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO DA GIUSEPEP CUTRUPI E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASILINA E TUSOCLANA IN INTERNA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA APPIA E TUSCOLANA. SULLA PONTINA CODE TRA TOR DE CENCI E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA. CIRCONE INTENSA ANCHE SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO, E VELLETRI. SITUAZIONE ANALOGA SULLA NETTUNENSE, CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA IL TUTTO NEI DUE SENSI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCONE SOSPESA SULLA LINEA FL3-VITERBO PER L’INGOMBRO DI UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA BASSANO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, ecco lo staff di sindaco e assessori. Infornata di nomine e folla di riciclati Come esperta nel settore viabilità, per uno stipendio di oltre 57mila euro, Segnalini ha assunto ... Altro che toro per le corna, con Gualtieri Roma è sepolta dai rifiuti Con Gualtieri anche Ugo Papi, ...

Cosenza, la 'nuova viabilità' pensata da Covelli: "ma nelle casse comunali non c'è un centesimo" 'Via Roma (via Misasi) sarà aperta al traffico veicolare perché quella chiusura è stata l'inizio di una scellerata politica che ha messo inginocchio la viabilità cittadina. Si aprirà a senso unico da ...

