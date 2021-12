Variante Omicron meno pericolosa? Bassetti: 'Ha acquisito un 'pezzetto' del virus del raffreddore comune' (Di sabato 4 dicembre 2021) Secondo l'ultimo rapporto dell'Ecdc i casi di attualmente confermati in presenterebbero sintomi lievi o addirittura asintomatici, senza alcun decesso. Vuol dire che il nuovo ceppo sudafricano è meno ... Leggi su leggo (Di sabato 4 dicembre 2021) Secondo l'ultimo rapporto dell'Ecdc i casi di attualmente confermati in presenterebbero sintomi lievi o addirittura asintomatici, senza alcun decesso. Vuol dire che il nuovo ceppo sudafricano è...

Advertising

Corriere : Covid, Crisanti: «Con la variante Omicron non c’è scampo per i non vaccinati» - GuidoDeMartini : ??DELIRIO??Variante Indiana-Brasiliana-Sudafricana Delta-Omicron; dose 1/2/3/4; zona????????; lockdodwn per vaccinati/no… - Agenzia_Ansa : Variante Omicron, raddoppiano a 150 i casi nel Regno Unito #ANSA - AparolinCamilla : RT @istsupsan: #covid19 ?? Variante #Omicron, nella piattaforma ICoGen ci sono al momento 9 sequenze depositate: - 7 del cluster relativo al… - GabriGiuggiola : RT @Elyspap: La fantomatica variante Omicron sarebbe così pericolosa dal non avere fatto nemmeno un morto in tutto il mondo. Si badi bene.… -