Variante Omicron, Bassetti: 'Forse il virus si sta indebolendo. Sintomi più lievi, come il raffreddore' (Di sabato 4 dicembre 2021) Nella Variante Omicron del coronavirus ci sarebbe un piccolo pezzo del virus del comune raffreddore, ed è per questo che i Sintomi sarebbero più lievi. Lo ha spiegato l'infettivologo Matteo Bassetti

