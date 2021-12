Ultime Notizie Roma del 04-12-2021 ore 19:10 (Di sabato 4 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona serata navigazione in studio Giuliano Ferrigno oggi dati dell’istituto superiore di sanità il report settimanale steso sul epidemia covid in Italia per un non vaccinato rispetto ad uno vaccinato da meno di 5 m o rischio è 10 volte maggiore di ricovero 16 volte maggiore di terapia intensiva e 9 volte maggiore di morte negli ultimi 30 giorni in Italia rileva il documento diffuso dall’istituto Ci serve una maggiore incidenza dei casi diagnosticati nella popolazione non vaccinata contro e calcolando il tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati 272 ricavati per 100.000 abitanti si evidenzia come questo sia Circa 7 volte più alto rispetto ai vaccinati con a ciclo completo da meno di 5 mesi 39 ricoveri per 100.000 abitanti si volte più alto rispetto e vaccinati con ciclo completo da oltre 5 metri 43 ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona serata navigazione in studio Giuliano Ferrigno oggi dati dell’istituto superiore di sanità il report settimanale steso sul epidemia covid in Italia per un non vaccinato rispetto ad uno vaccinato da meno di 5 m o rischio è 10 volte maggiore di ricovero 16 volte maggiore di terapia intensiva e 9 volte maggiore di morte negli ultimi 30 giorni in Italia rileva il documento diffuso dall’istituto Ci serve una maggiore incidenza dei casi diagnosticati nella popolazione non vaccinata contro e calcolando il tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati 272 ricavati per 100.000 abitanti si evidenzia come questo sia Circa 7 volte più alto rispetto ai vaccinati con a ciclo completo da meno di 5 mesi 39 ricoveri per 100.000 abitanti si volte più alto rispetto e vaccinati con ciclo completo da oltre 5 metri 43 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 17.030 positivi, 74 vittime. Tasso di positività al 2,9%. Numeri in aumento. Effet… - Corriere : Locatelli: «Quarta dose? È una possibilità concreta» - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 16.632 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - monicabi5 : Covid, oggi in Italia 16.632 casi e 75 morti, Papa Francesco: Vaccini necessari, servono sacrifici: news e bolletti… - news24_inter : Striscione per lo Special One ???? -