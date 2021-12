Stazione centrale Napoli | ritardi dei treni | viaggiatori intrappolati in un incubo

Advertising

infoitinterno : Treni, folla nella stazione centrale di Napoli per i pesanti ritardi dovuti ad alcuni guasti sul nodo di Firenze - ggarnero : @Umberto_Rapetto @AeroportidiRoma @lastknight @infosec202002 come gli addetti al controllo biglietti stazione centr… - infoitinterno : Folla nella Stazione centrale di Napoli, pesanti i ritardi - cronachecampane : Napoli, folla alla Stazione Centrale a causa dei ritardi dei treni #CronacadiNapoli #frecciarossa #Napoli - elemo02 : stazione centrale mi ero dimenticata quanto fossi bella -

Ultime Notizie dalla rete : Stazione centrale

Napoli, 4 dicembre 2021 " Ritardi sui treni fino a 210 minuti , viaggiatori incollati tabelloni, problemi per arrivi e partenze. È finita nel caos anche ladi Napoli , dove una f olla in attesa sta accalcando lain cerca di informazioni. Dopo il guasto verificatosi sul nodo di Firenze , nelle ultime ore stanno andando in tilt ...Folla in attesa allaTermini di Roma , situazione relativamente tranquilla alladi Firenze dove l'assistenza è stata fornita anche dal personale della Polfer che ha accolto ...Un motociclista di 56 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente nel tardo pomeriggio di sabato 4 dicembre, nel centro abitato ... e i carabinieri della stazione di Osoppo ...Il guasto sulle snodo di Firenze continua a creare disagi in tutte le stazioni. A Napoli, ritardi accumulatifino a 210 minuti sulle principali tratte per Reggio Calabria, Milano e Torino ...