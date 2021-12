Sport Invernali oggi: orari sabato 4 dicembre, programma, tv, streaming di tutti gli eventi (Di sabato 4 dicembre 2021) oggi, sabato 4 dicembre 2021, saranno di scena moltissimi Sport Invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), speed skating, freestyle, snowboard, slittino, bob e biathlon. Scatteranno inoltre i Campionati Italiani di pattinaggio artistico, e ci saranno anche l’IBU Cup di biathlon e le World Series del monobob femminile. CALENDARIO Sport Invernali oggi (sabato 4 dicembre) 08.15 Freestyle, Coppa del Mondo: qualificazioni moguls femminile Ruka – Nessuna copertura tv 08.30 Slittino, Coppa del Mondo: doppio maschile Sochi – fil-luge.org 09.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo: Team event HS98 maschile Lillehammer – EuroSport 1, EuroSport ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021)2021, saranno di scena moltissimi: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), speed skating, freestyle, snowboard, slittino, bob e biathlon. Scatteranno inoltre i Campionati Italiani di pattinaggio artistico, e ci saranno anche l’IBU Cup di biathlon e le World Series del monobob femminile. CALENDARIO) 08.15 Freestyle, Coppa del Mondo: qualificazioni moguls femminile Ruka – Nessuna copertura tv 08.30 Slittino, Coppa del Mondo: doppio maschile Sochi – fil-luge.org 09.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo: Team event HS98 maschile Lillehammer – Euro1, Euro...

Advertising

Gazzetta_it : Stratosferica Goggia! Trionfa in discesa con distacchi irreali #scialpino - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Stratosferica Goggia! Trionfa in discesa con distacchi irreali #scialpino - RomaAppio : RT @sportal_it: Sofia Goggia torna al successo in discesa a Lake Louise - OA_Sport : Tutto il ricchissimo programma degli sport invernali di scena oggi. Scopriamo la gran quantità di gare al via - sportal_it : Sofia Goggia è stata anche costretta a frenare -