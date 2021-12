Sci alpino, Sofia Goggia imperiale a Lake Louise! Seconda vittoria, padrona della discesa! (Di sabato 4 dicembre 2021) La regina della discesa libera si conferma e vince ancora a Lake Louise. Sofia Goggia firma la doppietta sulla pista canadese, dominando anche quest’oggi con distacchi vicini al secondo. In questo momento la bergamasca ha davvero una superiorità schiacciante nei confronti di tutte le avversarie e questa è la sesta vittoria consecutiva per Goggia in discesa. La campionessa olimpica è imbattuta dal 19 dicembre 2020, quando si impose in Val d’Isere (il giorno prima chiuse Seconda). Come nella gara di ieri, al secondo posto ha chiuso l’americana Breezy Johnson, che ha accusato un ritardo di 84 centesimi dalla bergamasca. Sul podio ci sale anche la svizzera Corinne Suter, che ha pagato 98 centesimi dall’azzurra. Quarto posto per l’austriaca Cornelia Huetter (+1.16) Altra ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) La reginadiscesa libera si conferma e vince ancora aLouise.firma la doppietta sulla pista canadese, dominando anche quest’oggi con distacchi vicini al secondo. In questo momento la bergamasca ha davvero una superiorità schiacciante nei confronti di tutte le avversarie e questa è la sestaconsecutiva perin discesa. La campionessa olimpica è imbattuta dal 19 dicembre 2020, quando si impose in Val d’Isere (il giorno prima chiuse). Come nella gara di ieri, al secondo posto ha chiuso l’americana Breezy Johnson, che ha accusato un ritardo di 84 centesimi dalla bergamasca. Sul podio ci sale anche la svizzera Corinne Suter, che ha pagato 98 centesimi dall’azzurra. Quarto posto per l’austriaca Cornelia Huetter (+1.16) Altra ...

