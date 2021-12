Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo chiude in bellezza e lascia senza fiato (Di sabato 4 dicembre 2021) Decima e ultima puntata per Scene da un matrimonio, il programma dedicato all’amore che ha rappresentato una grande sfida per Anna Tatangelo. Per la prima volta, infatti, ha affrontato l’esperienza da conduttrice protagonista di uno show televisivo. E, dopo le prime difficoltà, si è dimostrata all’altezza, trasformandosi in paladina dell’amore e conquistando tutti con la sua dolcezza, con il suo stile e con la sua professionalità. Anna Tatangelo, per l’ultima puntata è una dea Essere alla guida di un programma tutto suo non è stato affatto semplice per Anna Tatangelo, abituata invece ad incantare i fan con la sua bellissima voce. Dopo le iniziali insicurezze, però, è riuscita a convincere tutti e a dimostrare di essere un’artista versatile e capace di ... Leggi su dilei (Di sabato 4 dicembre 2021) Decima e ultima puntata perda un, il programma dedicato all’amore che ha rappresentato una grande sfida per. Per la prima volta, infatti, ha affrontato l’esperienza da conduttrice protagonista di uno show televisivo. E, dopo le prime difficoltà, si è dimostrata all’altezza, trasformandosi in paladina dell’amore e conquistando tutti con la sua dolcezza, con il suo stile e con la sua professionalità., per l’ultima puntata è una dea Essere alla guida di un programma tutto suo non è stato affatto semplice per, abituata invece ad incantare i fan con la sua bellissima voce. Dopo le iniziali insicurezze, però, è riuscita a convincere tutti e a dimostrare di essere un’artista versatile e capace di ...

