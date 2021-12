Papa: "L'Europa è lacerata da egoismi, bloccata e scordinata" (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - "La Comunità europea, lacerata da egoismi nazionalistici, anziché essere traino di solidarietà, alcune volte appare bloccata e scoordinata. Se un tempo i contrasti ideologici impedivano la costruzione di ponti tra l'est e l'ovest del continente, oggi la questione migratoria ha aperto falle anche tra il sud e il nord". Così Papa Francesco all'incontro con le autorità politiche e religiose, i membri del Corpo diplomatico e i rappresentanti della società civile nel Palazzo Presidenziale di Atene. Il Pontefice ha esortato "nuovamente a una visione d'insieme, comunitaria, di fronte alla questione migratoria", e ha incoraggiato "a rivolgere attenzione ai più bisognosi perché, secondo le possibilità di ciascun Paese, siano accolti, protetti, promossi e integrati nel pieno rispetto dei loro diritti umani e della loro ... Leggi su agi (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - "La Comunità europea,danazionalistici, anziché essere traino di solidarietà, alcune volte apparee scoordinata. Se un tempo i contrasti ideologici impedivano la costruzione di ponti tra l'est e l'ovest del continente, oggi la questione migratoria ha aperto falle anche tra il sud e il nord". CosìFrancesco all'incontro con le autorità politiche e religiose, i membri del Corpo diplomatico e i rappresentanti della società civile nel Palazzo Presidenziale di Atene. Il Pontefice ha esortato "nuovamente a una visione d'insieme, comunitaria, di fronte alla questione migratoria", e ha incoraggiato "a rivolgere attenzione ai più bisognosi perché, secondo le possibilità di ciascun Paese, siano accolti, protetti, promossi e integrati nel pieno rispetto dei loro diritti umani e della loro ...

