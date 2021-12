Napoli vs Atalanta … storie di ex (Di sabato 4 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Napoli-Atalanta andrà in scena dodici giorni dopo il 60°compleanno di Ricardo Alemao, che ha salutato l’Italia da giocatore orobico. E la settimana successiva al primo anniversario dalla scomparsa di Maradona: il primo allenatore del ‘Ciuccio’ di Diego è stato Rino Marchesi, che da giocatore aveva indossato la maglia della Dea. A Bergamo il brasiliano è stato allenato anche da Marcello Lippi, per il quale il club partenopeo ha rappresentato la svolta della carriera (dopo Soccavo arrivava la chiamata della Juventus). In nerazzurro il tecnico viareggino ha avuto Roberto Bordin, che ha poi portato in Campania, e Tebaldo Bigliardi (quattro stagioni in riva al Goldo dal 1986 al ’90). ‘Mister due miliardi’ Beppe Savoldi è bergamasco di Gorlago ed esordiva in A con l’Atalanta nel 1965. Con gli ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 4 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) –andrà in scena dodici giorni dopo il 60°compleanno di Ricardo Alemao, che ha salutato l’Italia da giocatore orobico. E la settimana successiva al primo anniversario dalla scomparsa di Maradona: il primo allenatore del ‘Ciuccio’ di Diego è stato Rino Marchesi, che da giocatore aveva indossato la maglia della Dea. A Bergamo il brasiliano è stato allenato anche da Marcello Lippi, per il quale il club partenopeo ha rappresentato la svolta della carriera (dopo Soccavo arrivava la chiamata della Juventus). In nerazzurro il tecnico viareggino ha avuto Roberto Bordin, che ha poi portato in Campania, e Tebaldo Bigliardi (quattro stagioni in riva al Goldo dal 1986 al ’90). ‘Mister due miliardi’ Beppe Savoldi è bergamasco di Gorlago ed esordiva in A con l’nel 1965. Con gli ...

