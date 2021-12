Napoli, i convocati per l'Atalanta: out Insigne e Fabian Ruiz (Di sabato 4 dicembre 2021) Napoli - Il Napoli ha diramato la lista dei convocati di Luciano Spalletti per la sfida contro l'Atalanta in programma alle 20:45 allo Stadio Maradona. Ufficiale l'assenza di Lorenzo Insigne (... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 dicembre 2021)- Ilha diramato la lista deidi Luciano Spalletti per la sfida contro l'in programma alle 20:45 allo Stadio Maradona. Ufficiale l'assenza di Lorenzo(...

Advertising

infoitsport : Napoli: la lista dei convocati, novità assoluta in difesa - infoitsport : Napoli-Atalanta i convocati di Spalletti: Out Insigne e Fabian. Prima chiamata per Balla Moussa Mané - napolipiucom : Napoli-Atalanta i convocati di Spalletti: Out Insigne e Fabian. Prima chiamata per Balla Moussa Mané #Atalanta… - Telespazio1 : I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Empoli, che si disputerà il 12dicembre 2021 alle ore 18.00 presso l… - tuttoatalanta : Oggi Napoli-Atalanta, i convocati di Spalletti: out Manolas e altri 5. Aggregato un Primavera… -