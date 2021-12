Mou: 'Avevo un potenziale offensivo nullo'. E decide di non parlare con lo studio (Di sabato 4 dicembre 2021) La botta è forte, anche se dopo il fischio finale José Mourinho va a salutare Simone Inzaghi cercando di mantenere un minimo sindacale di sorriso. La botta è forte nell'ampiezza del risultato (e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 dicembre 2021) La botta è forte, anche se dopo il fischio finale José Mourinho va a salutare Simone Inzaghi cercando di mantenere un minimo sindacale di sorriso. La botta è forte nell'ampiezza del risultato (e ...

Advertising

Gazzetta_it : Mourinho: “Avevo un potenziale offensivo nullo”. E decide di non parlare con lo studio #RomaInter - evivanco7 : RT @Gazzetta_it: Mourinho: “Avevo un potenziale offensivo nullo”. E decide di non parlare con lo studio #RomaInter - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Mourinho: “Avevo un potenziale offensivo nullo”. E decide di non parlare con lo studio #RomaInter - sportli26181512 : Mou: “Avevo un potenziale offensivo nullo”. E decide di non parlare con lo studio: Mourinho: “Avevo un potenziale o… - Mourinhocracia : RT @Gazzetta_it: Mourinho: “Avevo un potenziale offensivo nullo”. E decide di non parlare con lo studio #RomaInter -