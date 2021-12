Meteo, nel weekend arriva il freddo polare: ancora maltempo e temperature basse (Di sabato 4 dicembre 2021) Il freddo dell'ultima settimana si acuirà ancora di più nel weekend . Secondo 3B Meteo, è in arrivo una nuova perturbazione che, seguita da correnti fredde di origine artica, tra la fine di sabato 4 e ... Leggi su leggo (Di sabato 4 dicembre 2021) Ildell'ultima settimana si acuiràdi più nel. Secondo 3B, è in arrivo una nuova perturbazione che, seguita da correnti fredde di origine artica, tra la fine di sabato 4 e ...

Vlad24970662 : RT @SardiniaPost: ?? ? In arrivo ancora freddo e neve, anche sull’Isola, a quote sotto i 900 metri e temporali nel Sassarese e Oristanese ht… - SardiniaPost : ?? ? In arrivo ancora freddo e neve, anche sull’Isola, a quote sotto i 900 metri e temporali nel Sassarese e Oristan… - RegioneUmbria : RT @PerugiaViVa: #meteo #umbria (4-12) Gelate e brinate al mattino. ???? Cielo poco nuvoloso al mattino, nel corso della giornata aumento d… - iconaclima : Nuova fase di #maltempo nel primo weekend di #dicembre: piogge, neve e venti anche domenica #5dicembre. #meteo - greenMe_it : Meteo: freddo polare in arrivo, nevicate a bassa quota nel giorno dell’Immacolata -