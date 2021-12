Lewis Hamilton ha detto di non sentirsi a suo agio in Arabia Saudita (Di sabato 4 dicembre 2021) Il pilota inglese ha criticato apertamente il regime Saudita per le restrizioni alla libertà delle donne e la repressione degli omosessuali Leggi su ilpost (Di sabato 4 dicembre 2021) Il pilota inglese ha criticato apertamente il regimeper le restrizioni alla libertà delle donne e la repressione degli omosessuali

LiveGPit : #F1 Lewis Hamilton convocato dai commissari per non aver rispettato le bandiere gialle e per aver ostacolato Mazepi… - ilpost : RT @ilPostSport: «Non mi sento a mio agio, ma non è una mia scelta essere qui» - ilPostSport : «Non mi sento a mio agio, ma non è una mia scelta essere qui» - PieroLadisa : L'amico Daniele mostra due immagini molto importanti dal camera car di Lewis Hamilton. Vedremo un po' cosa dirà la… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Brad Pitt in un film sulle corse in auto diretto da Joseph Kosinski -