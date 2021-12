Inter | prova di forza a Roma | 3-0 con Calhanoglu | Dzeko e Dumfries

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 4 dicembre 2021)didell’all’Olimpico contro la. I nerazzurri si sono imposti per 3-0, dominando il primo tempo e poi gestendo nella ripresa.avanti al 15? con. Il turco segna direttamente da calcio d’angolo, ma sul gol ci sono grosse responsabilità di Zaniolo e il portiere Rui Patricio, non bravi sul primo palo. Il 2-0 arriva al 24?, con il grande ex, Edin, che non esulta. Il tris è di, al termine di una bella azione sulla sinistra di Bastoni. Nella ripresa, l’abbassa i ritmi, laad alzarsi, a ridurre le distanze, ma non ci riesce. In casa, apprensione per le condizioni di Correa, uscito nella ripresa per problemi muscolari. ...