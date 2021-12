Goggia vince la discesa in Coppa del Mondo: dodicesimo primo posto della carriera (Di sabato 4 dicembre 2021) Sofia Goggia vince per distacco la prima discesa femminile di Coppa del Mondo della stagione sulla pista di Lake Louise e lo fa alla maniera dei grandi, dominando dalla prima all’ultima curva per quella che è la dodicesima gemma della carriera sul circuito. Sicura in ogni passaggio, padrona dei propri sci e la solita cattiveria agonistica stampata sul viso, la campionessa olimpica in carica ha mostrato alla concorrenza il motivo per il quale indossa il pettorale rosso di leader della Coppa di specialità, infliggendo distacchi siderali alle avversarie. Il suo 1’46?95 è stato un tempo inavvicinabile per tutte, con la statunitense Breezy Johnson a calarsi nel ruolo di migliore delle “terrestri”, ma costretta ad ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 dicembre 2021) Sofiaper distacco la primafemminile didelstagione sulla pista di Lake Louise e lo fa alla maniera dei grandi, dominando dalla prima all’ultima curva per quella che è la dodicesima gemmasul circuito. Sicura in ogni passaggio, padrona dei propri sci e la solita cattiveria agonistica stampata sul viso, la campionessa olimpica in carica ha mostrato alla concorrenza il motivo per il quale indossa il pettorale rosso di leaderdi specialità, infliggendo distacchi siderali alle avversarie. Il suo 1’46?95 è stato un tempo inavvicinabile per tutte, con la statunitense Breezy Johnson a calarsi nel ruolo di migliore delle “terrestri”, ma costretta ad ...

