F1, risultati e classifica FP3 GP Arabia Saudita 2021: Verstappen precede Hamilton, Leclerc 7° davanti a Sainz (Di sabato 4 dicembre 2021) Max Verstappen ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Arabia Saudita 2021, penultimo appuntamento del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Jeddah. Il pilota della Red Bull ha siglato 1:28.100 e ha così primeggiato nel turno che precede le qualifiche, in programma a partire dalle ore 18.00 su questo nuovissimo tracciato ad alta velocità. L’olandese si è distinto su una pista sulla carta sfavorevole e trae ottimismo in vista della battaglia per la conquista della pole position e per la definizione della griglia di partenza per la gara di domani. Il leader del campionato ha primeggiato con 214 millesimi di margine nei confronti di Lewis Hamilton, sulla carta favorito per questo appuntamento e distaccato di otto punti in classifica generale. Va ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Maxha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di, penultimo appuntamento del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Jeddah. Il pilota della Red Bull ha siglato 1:28.100 e ha così primeggiato nel turno chele qualifiche, in programma a partire dalle ore 18.00 su questo nuovissimo tracciato ad alta velocità. L’olandese si è distinto su una pista sulla carta sfavorevole e trae ottimismo in vista della battaglia per la conquista della pole position e per la definizione della griglia di partenza per la gara di domani. Il leader del campionato ha primeggiato con 214 millesimi di margine nei confronti di Lewis, sulla carta favorito per questo appuntamento e distaccato di otto punti ingenerale. Va ...

