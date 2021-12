F1, Fernando Alonso: “Qualifica difficile per noi. Difficile sfiorare i muri quando non sei a tuo agio col set-up” (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo il fantastico podio di Losail, Fernando Alonso disputa una delle peggiori qualifiche stagionali non superando il taglio in Q2 e chiudendo al 13° posto le prove ufficiali del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2021, penultimo round dell’anno per il Mondiale di Formula Uno. “E’ stata una sessione complicata per noi. Ieri la vettura sembrava veloce e con un buon bilanciamento, ma qualcosa è cambiato già nelle FP3. E’ Difficile avvicinarsi ai muri su un circuito cittadino quando non sei totalmente a tuo agio con il set-up“, ammette il due volte campione iridato dopo la Qualifica a Gedda. “Abbiamo visto che in Formula 2 ci sono stati più sorpassi di quanto previsto, e mentre penso che sarà Difficile per ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo il fantastico podio di Losail,disputa una delle peggiori qualifiche stnali non superando il taglio in Q2 e chiudendo al 13° posto le prove ufficiali del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2021, penultimo round dell’anno per il Mondiale di Formula Uno. “E’ stata una sessione complicata per noi. Ieri la vettura sembrava veloce e con un buon bilanciamento, ma qualcosa è cambiato già nelle FP3. E’avvicinarsi aisu un circuito cittadinonon sei totalmente a tuocon il set-up“, ammette il due volte campione iridato dopo laa Gedda. “Abbiamo visto che in Formula 2 ci sono stati più sorpassi di quanto previsto, e mentre penso che saràper ...

