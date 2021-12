Covid Germania, ultimo video messaggio Merkel: “Attenti a virus infido” (Di sabato 4 dicembre 2021) Fate attenzione al “virus infido”. Nell’ultimo video messaggio del sabato in vista del passaggio di consegne alla cancelleria la prossima settimana con Olaf Scholz, Angela Merkel torna a parlare della situazione “drammatica” del Covid in Germania. “Siamo nel pieno della quarta ondata della pandemia che è molto seria – ha detto la cancelliera uscente – e che in alcune parti del Paese può essere solo definita drammatica. Prendete questo virus infido molto seriamente”. Merkel ha parlato delle “terapie intensive sovraffollate”, di pazienti gravi trasferiti da una regione all’altra e di “un numero terribilmente alto” di persone che sta morendo a causa del Covid. “Tutti loro lasciano ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 dicembre 2021) Fate attenzione al “”. Nell’del sabato in vista del passaggio di consegne alla cancelleria la prossima settimana con Olaf Scholz, Angelatorna a parlare della situazione “drammatica” delin. “Siamo nel pieno della quarta ondata della pandemia che è molto seria – ha detto la cancelliera uscente – e che in alcune parti del Paese può essere solo definita drammatica. Prendete questomolto seriamente”.ha parlato delle “terapie intensive sovraffollate”, di pazienti gravi trasferiti da una regione all’altra e di “un numero terribilmente alto” di persone che sta morendo a causa del. “Tutti loro lasciano ...

