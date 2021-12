Bob | Francesco Friedrich rimonta e vince ancora ad Altenberg Progressi per l’Italia | tredicesimo Patrick Baumgartner

Leggi su oasport

(Di sabato 4 dicembre 2021) Tre gare nel bob a 2 di Coppa del Mondo e tre vittorie, in totale cinque prove (compreso anche il 4) e cinque successi. Non ci sono più parole per descrivere: è il vero e proprio dominatore della disciplina, non sa fare altro che trionfare. In casa, ad, non è bastata una prima run non eccellente per evitare l’ennesima prima posizione del fenomeno di Pirna. Seconda run devastante ed ennesima firma su una stagione che vede solamente il suo nome sul gradino più alto del podio.una volta (la terza consecutiva) deve accontentarsi della piazza d’onore Johannes Lochner, che sembrava pronto alla gioia più grande: per lui un tempo non magistrale nella discesa decisiva e 24 centesimi di ritardo. Terza posizione per il russo Rostislav Gaitiukevich, mentre completano la top 5 il canadese ...