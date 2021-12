“Ascoltava cortesemente i pirla ma non li amava”: la bordata della figlia di Stefano Rodotà ad una frangia No Vax (Di sabato 4 dicembre 2021) Il movimento No Vax raccoglie al suo interno, oltre a diverse tesi di complotto, anche diverse visioni politiche, mostrando la sua eterogeneità ed universalità rispetto alla dibattuta questione vaccinale ed al suo probabile obbligo se la quarta ondata, così come la stessa pandemia, dovesse prendere una piega decisamente negativa, così come sta accadendo in Austria e Germania nelle scorse settimane, già prima della scoperta della variante omicron in Sudafrica. Tra le frange “sinistre” del mondo No Vax spiccano quattro nomi su tutti: Ugo Mattei, Massimo Cacciari, Carlo Freccero, Giorgio Agamben. Il prossimo 8 dicembre tutti e quattro saranno ospiti della diretta Facebook ‘Commissione. Dubbio e precauzione’, nella quale si parlerà e si criticherà, come già si fa ampiamente nei vari salotti tv, anche quelli più legittimati, la gestione ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 4 dicembre 2021) Il movimento No Vax raccoglie al suo interno, oltre a diverse tesi di complotto, anche diverse visioni politiche, mostrando la sua eterogeneità ed universalità rispetto alla dibattuta questione vaccinale ed al suo probabile obbligo se la quarta ondata, così come la stessa pandemia, dovesse prendere una piega decisamente negativa, così come sta accadendo in Austria e Germania nelle scorse settimane, già primascopertavariante omicron in Sudafrica. Tra le frange “sinistre” del mondo No Vax spiccano quattro nomi su tutti: Ugo Mattei, Massimo Cacciari, Carlo Freccero, Giorgio Agamben. Il prossimo 8 dicembre tutti e quattro saranno ospitidiretta Facebook ‘Commissione. Dubbio e precauzione’, nella quale si parlerà e si criticherà, come già si fa ampiamente nei vari salotti tv, anche quelli più legittimati, la gestione ...

Advertising

AndreaRomano9 : RT @marilur1: Non solo è una vigliaccata. Mio padre era un meridionale illuminista assai, si sarebbe stravaccinato, ascoltava cortesemente… - AristeiDiego : RT @marilur1: Non solo è una vigliaccata. Mio padre era un meridionale illuminista assai, si sarebbe stravaccinato, ascoltava cortesemente… - Nena_Nina_Schi : RT @marilur1: Non solo è una vigliaccata. Mio padre era un meridionale illuminista assai, si sarebbe stravaccinato, ascoltava cortesemente… - rodolfomarotta : RT @marilur1: Non solo è una vigliaccata. Mio padre era un meridionale illuminista assai, si sarebbe stravaccinato, ascoltava cortesemente… - elvira_e_noi : RT @marilur1: Non solo è una vigliaccata. Mio padre era un meridionale illuminista assai, si sarebbe stravaccinato, ascoltava cortesemente… -